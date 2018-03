Quattrocento nuotatori in vasca al palazzetto del nuoto di Arezzo

Quattrocento giovani nuotatori scendono in vasca al palazzetto del nuoto di Arezzo. Domenica 25 marzo sarà una giornata particolarmente intensa per la Chimera Nuoto che ospiterà un doppio appuntamento riservato al settore pre-agonistico Propaganda: la mattina si terrà la terza prova del circuito provinciale per atleti fino ad undici anni, mentre il pomeriggio è in programma la terza prova del campionato regionale per chi è nato prima del 2006. Le due manifestazioni riuniranno tutte le giovani promesse delle società aretine e toscane, dando vita ad un’intensa giornata di gare all’insegna del confronto e dell’entusiasmo. La Chimera Nuoto sarà presente con quasi cento atleti delle due piscine di Arezzo e di Foiano della Chiana che avranno l’occasione di dimostrare il loro valore direttamente nel palazzetto casalingo e di provare a vincere qualche medaglia davanti ai loro tifosi, mostrando la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico composto da Angelo Solis Herrera, Stefania Roncolini, Alberto Bertuccini, Francesco Salvini, Marco Concialdi, Daisy Bertelli, Martina Bisaccioni e Terry Pescador.



La mattina sarà la volta dei più piccoli che, nel Propaganda, vivono il passaggio dalla scuola nuoto al settore agonistico. Si tratta di aspiranti atleti delle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi che in questa stagione hanno intensificato il loro allenamento e stanno vivendo le emozioni delle loro prime gare ufficiali, disputando con grandi risultati il circuito provinciale e gettando le basi per il futuro sportivo della Chimera Nuoto. Nel pomeriggio, invece, sarà la volta di una delle prove del campionato regionale rivolto a quei nuotatori militanti in Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e Amatori che, ormai grandi, militano nel settore Propaganda per continuare a svolgere uno sport di buon livello senza però il duro impegno quotidiano previsto dalla vera attività agonistica. «Il Propaganda rappresenta un settore a cui rivolgiamo grande attenzione – spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – e a cui dedichiamo alcuni dei nostri tecnici migliori, con la consapevolezza che in queste categorie si appassionano gli atleti al nuoto e si gettano le basi per i successi del futuro. Da oltre dieci anni, i nostri atleti della pre-agonistica sono i migliori della provincia e riescono a distinguersi positivamente anche in regione, dunque nelle due prove di Arezzo proveremo a confermare questa tradizione positiva».