Primo giorno a Montecitorio: gli scatti aretini di D’Ettore e Mugnai e i post di Gagnarli e Boschi

E’ un po’ come il primo giorno di scuola. Emozioni, qualche scatto, larghi sorrisi. Ci sono le matricole, più propense al racconto social della giornata, ci sono quelli al secondo, terzo, quarto giro di giostra. Le nuove Camere del Parlamento della Repubblica si sono riunite questa mattina per dare il via alla diciottesima legislatura. E in attesa che si diradino le nebbie sui nomi dei prossimi presidenti di Camera dei Deputati e Senato, i post su facebook degli aretini a Roma raccontano un po’ di questo primo giorno. Attivissimi sul social i due forzisti Felice Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai, per la prima volta a Montecitorio. Entrambi hanno pubblicato numerose foto del loro “battesimo” romano.

Maria Elena Boschi, ex ministro ed ex sottosegretario di Governo, riparte col Pd dai banchi dell’opposizione e ha invece postato questo messaggio:

Ricominciamo da qui, nell’aula in cui cinque anni fa ha avuto inizio questa grande avventura. L’emozione, l’onore e la responsabilità di servire il nostro Paese e rappresentare i nostri elettori ed elettrici si fanno sentire con la stessa forza del primo giorno. In questa legislatura onoreremo il nostro impegno e i nostri doveri dai banchi dell’opposizione, come hanno voluto gli elettori. Lo faremo con responsabilità e con la consapevolezza di servire ancora una volta ogni giorno il Paese più bello del mondo.

Chiara Gagnarli, invece, parlamente 5 Stelle rieletta ha voluto ricordare i colleghi della 17esima legislatura con una foto.