La Chimera Nuoto regala il corso gratuito di Natale

Un corso di nuoto gratuito come regalo di Natale alle città di Arezzo e di Foiano della Chiana. A cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, la Chimera Nuoto torna a proporre un’iniziativa apprezzata e partecipata che ogni anno permette a decine di bambini, ragazzi e adulti di passare le festività in piscina. Il corso di Natale, giunto alla nona edizione, si svilupperà attraverso sei allenamenti serali da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre e da mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio che, in programma nelle due piscine di Arezzo e di Foiano, vedranno gli istruttori e i tecnici porre volontariamente e gratuitamente le loro competenze al servizio di tutti gli aspiranti nuotatori. Questo percorso intensivo permetterà di acquisire sicurezza nelle acque e di apprendere le basi della disciplina, fornendo una preziosa opportunità anche a chi normalmente non potrebbe frequentare un corso di nuoto perché impegnato in altri sport o frenato da difficoltà economiche.

«Il corso rappresenta il nostro tradizionale regalo natalizio – spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto. – L’iniziativa si ispira ad una pratica in voga negli Stati Uniti dove, al termine di ogni stagione sportiva, tante piscine organizzano corsi di nuoto gratuiti per far conoscere le loro attività e per offrire un servizio in più alle famiglie. Queste lezioni permetteranno di insegnare a nuotare anche a chi nel resto dell’anno non può frequentare la piscina per impegni di lavoro e a chi pratica altri sport che può ora sfruttare la pausa del Natale per integrare la propria tradizionale preparazione con un’attività in piscina».

Le lezioni saranno aperte già ai bambini dai quattro anni che verranno accompagnati in vasca piccola in un percorso orientato a far conoscere l’ambiente acquatico e ad insegnare i primi movimenti per garantire sicurezza. Dai sei anni in su, invece, l’allenamento si svolgerà direttamente in vasca grande, con una distinzione tra chi sa già nuotare e chi è un principiante che imparerà prima il galleggiamento e poi le tecniche del vero e proprio nuoto. Per partecipare al corso di Natale è necessaria la prenotazione chiamando lo 0575/35.33.15 (per Arezzo) o lo 0575/64.03.91 (per Foiano), o mandando un sms al 347/42.49.641.

«Le lezioni ad Arezzo e a Foiano – aggiunge Magara, – rappresenteranno un incentivo a superare la pigrizia natalizia e a svolgere un’attività sportiva salutare e priva di controindicazioni che può aiutare a rimettersi in forma dagli eccessi delle festività».