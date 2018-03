Il Ct Giotto debutta nella serie C maschile e femminile

Il Ct Giotto vive un doppio debutto stagionale nella serie C maschile e femminile. Il circolo aretino in questa stagione schiererà ben due squadre che, da domenica 11 marzo, inizieranno il loro cammino nel più importante campionato regionale. Le maggiori ambizioni ricadono sulla formazione femminile che, dopo aver raggiunto i Play Off nelle ultime due stagioni, proverà a confermarsi tra le squadre in corsa per inseguire la promozione nella serie cadetta. La squadra, giovanissima e composta da ragazze cresciute nel vivaio, farà affidamento sulle conferme di Elena Carboni, Viola Cipriani, Matilde Mariani e Michela Metozzi, ma si presenta ulteriormente rinforzata dagli innesti di Sofia Farsetti e Silvia Russo (vincitrici nel 2017 del campionato di D1). La stagione femminile si aprirà domenica sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi contro l’Assi Giglio Rosso di Firenze e proseguirà poi fino al 22 aprile proponendo anche due derby contro il Tc Castiglionese e lo Junior Arezzo, oltre agli incontri con il Tc Le Signe e con le pratesi del Ct Etruria. L’obiettivo sarà di piazzarsi tra le prime tre del campionato che avranno accesso ai Play Off e che si giocheranno così il salto di categoria negli scontri diretti.

Dopo la promozione dalla D1, si appresta ad esordire in serie C anche la seconda squadra maschile del Giotto (la prima giocherà in serie B) che fa affidamento su un mix tra maestri, giocatori d’esperienza e ragazzi emersi dal settore giovanile. La formazione, capitanata da Giovanni Ciacci, sarà composta da tre veterani come Cristiano Carcani, Fabio Pichi e Paolo Rossi, che saranno affiancati da Guelfo Baldovinetti, Dario Caporali, Luca Fardelli e Lorenzo Rossi. Il loro campionato partirà in trasferta sul campo del Tc Bisenzio di Prato, mentre il primo turno in casa sarà il 18 marzo con il Tc Pistoia, prima degli ultimi due incontri con il Tennis Certosa di Calci e la Polisportiva Curiel di Pontassieve. «In questa stagione – commenta Jacopo Bramanti, direttore generale del Ct Giotto, – saremo impegnati in due campionati di serie C, uno di serie B e due di serie D, confermando dunque la vitalità del nostro movimento sportivo ad ogni livello. Molti ragazzi della C maschile saranno al debutto in una categoria tanto impegnativa e dunque il primario obiettivo sarà di fargli maturare esperienza al fianco di compagni più esperti, mentre nella C femminile schiereremo tutte le nostre migliori atlete e dovremo necessariamente riuscire a confermarci tra le più forti squadre della Toscana».