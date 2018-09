Fiera del mestolo, prima giornata baciata dal sole. In migliaia tra i banchi. La fotogallery

Prima giornata baciata dal sole per la Fiera del mestolo, uno degli appuntamenti più amati dagli aretini. Nonostante le bancarelle siano molto cambiate rispetto a una volta, la partecipazione della gente è sempre molto alta. Questa domenica non ha fatto eccezione e ha richiamato migliaia di persone in piazza Sant’Agostino e in tutta la zona dell’Arena Eden, in cerca del classico mestolo e di tutte le altre tipologie di prodotti. Presenti anche i banchini del Calcit, come al solito tra i più frequentati. La fiera andrà avanti anche domani e martedì 11 settembre.