Congresso del Siulp Arezzo: Dell’Arciprete lascia, Pappacena nuovo segretario

Si è svolto questa mattina il congresso del Siulp di Arezzo, l’VIII provinciale di Arezzo. Con il passaggio di testimone tra Walter Dell’Arciprete a Gerardo Pappacena.

I lavori hanno delineato le linee guida dell’attività futura dell’Organizzazione in ambito locale e di conseguenza la necessità di rivedere gli organici risalenti al 1989.

E’ altresì indispensabile consentire una maggiore presenza sul territorio delle “VOLANTI” finalizzata ad una maggiore sicurezza per la collettività; rinforzare gli Uffici distaccati con particolare riferimento ai Commissariati di Montevarchi e Sansepolcro, dove in merito a quest’ultimo è indispensabile procedere ai lavori per la realizzazione del nuovo stabile da adibire alle esigenze dei colleghi operanti; porre particolare attenzione per la Polizia Stradale che non è più in grado di assicurare la presenza sul territorio.

Con forza il S.I.U.L.P. ha ribadito la centralità del ruolo del Questore in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza ed il ruolo civile della Polizia di Stato.

I delegati hanno ringraziato il Segretario uscente Walter DELL’ARCIPRETE per l’alto contributo dato, per l’impegno profuso e le indubbie capacità politico-sindacali che hanno consentito di ottenere risultati più che positivi per la categoria e la tutela dei cittadini.

Il Congresso, al vertice dell’Organizzazione Sindacale, ha eletto all’unanimità Segretario Generale Provinciale Gerardo PAPPACENA, coadiuvato dalla Segreteria Provinciale composta da Walter DELL’ARCIPRETE, Andrea GIACALONE, Michele PISCARDI, Mario PARIGI, Roberto MARAGHINI e Patrizio DE PROSPERIS.

Il Direttivo Provinciale sarà composto da Rita CANESCHI, Lucia PIORICO, Luana LUCIDI, Cristian ARMELLIN, Andrea BASSETTI, Marco BOLDI, Santino CAPOSCIUTTI, Antonio CAVAZZA, Lucio DE GREGORI, Stefano ENSOLI, Angelo MACERA, Renato MARTIN, Gianfranco PONTEVOLPE, Enrico SANGINARIO.

Ai lavori hanno partecipato, alla Presenza del Questore della Provincia di Arezzo Dott. Bruno FAILLA e del Vicario del Questore di Arezzo Dott.ssa Carla CANONICO, il Segretario Nazionale S.I.U.L.P. Vincenzo ANNUNZIATA, il Segretario Generale Regionale Francesco REALE e il Segretario Generale Provinciale S.I.U.L.P. Firenze Riccardo FICOZZI.