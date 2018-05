Circolo Tennis Arezzo, dalla serie B agli under 12, i risultati del fine settimana.

La Serie B sconfigge 4 a 2 il Ct Sannio, grande prestazioni dei maestri Paolo Naldi e Marco Vannutelli entrambi vittoriosi.

La serie D1 esce vittoriosa dalla sfida interna con i temibili avversari del Cc Gorinello per 4 a 2, ottime le prestazioni dei maestri Simone Chiodini e di Martin Sannuto.

Tra i ragazzi menzione d’onore per il nostro Giovanni Giordini che porta a casa da Sansepolcro il primo torneo della stagione battendo un pari classifica nella finale per 6/2- 7/5.

Altro ottimo risultato anche il nostro bum bum Samuele Grotti vince la finale al Free Style Valico Altopascio 6-2 6-2, secondo titolo stagionale in bacheca per lui.

Le squadre dei ragazzi confermano le ottime impressioni raccolte fino ad adesso e procedono a passi spediti verso la quailifcazione regionale:

l’Under 14 maschile “B” capitanata da Manuele Spighi batte 2 a 1 il Certaldo.

Anche l’Under 18 maschile capitanata da Paolo Naldi vince il “derby” con il Ct Castiglionese per 2 a 1.

L’Under 14 maschile, mantiene imbattuta la sua striscia senza perdere nessun punto sul campo anche grazie al maestro Simone Chiodini che li segue. battono 3 a 0 il Poggibonsi.

l’under 14 Femminile perde 2a1 contro il CT paolo Ciampi di Prato.

Paolo Naldi porta alla vittoria anche under 16 femminile che batte per 3a 0 il CT Anchetta.

Il nostro argentino Martin Sannuto porta alla vittoria l’Under 12 maschile contro il S. Giuseppe.