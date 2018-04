Casucci (Lega Nord): “Regione verifichi le graduatorie di merito che hanno escluso Arezzo da alcuni finanziamenti”

“La questione-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-potrebbe apparire estremamente tecnica e di difficile interpretazione, ma l’esclusione del comune di Arezzo da un’apposita graduatoria regionale in merito ad una manifestazione d’interesse riguardante la realizzazione d’infrastrutture finalizzati all’incremento della mobilità collettiva ed urbana, è doveroso, a mio avviso, che venga approfondita.”

“In sintesi-prosegue il Consigliere- nella predetta classifica, la città aretina si colloca in settima posizione, preceduta dunque da altre amministrazioni che, a detta anche dell’ufficio legale del citato comune, non meriterebbero di sopravanzare Arezzo, a causa di atti che parrebbero non conformi a quanto stabilito dalla regione Toscana.”

“Pertanto-conclude Marco Casucci-considerato il fatto che rivesto pure il ruolo di Consigliere comunale aretino e nel rispetto delle regole e della trasparenza, fatte in sede di analisi delle proposte, in qualità di Consigliere regionale ho deciso, quindi, di predisporre un’interrogazione in cui, appunto, chiedo alla Giunta se non sia il caso d’approfondire la vicenda appena narrata, magari riesaminando le domande presentate ed eventualmente annullando il decreto di approvazione della graduatoria, riassegnando quindi le posizioni agli enti richiedenti, magari ad oggi esclusi; in parole povere, sbrogliare un’ipotetica matassa!”