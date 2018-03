Baby Acquatic’s Day, torna la giornata dedicata al nuoto 0-4 anni

Una mattinata tutta dedicata al nuoto 0-4 anni. Il palazzetto del nuoto di Arezzo ospita un’edizione speciale del Baby Acquatic’s Day che, domenica 18 marzo, permetterà a tanti bambini anche con pochi mesi di vita di partecipare ad una lezione di nuoto calibrata alla loro età e completamente gratuita. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere l’attività svolta dalla Chimera Nuoto in vista dell’apertura del nuovo ciclo di corsi al via da aprile e vuole fornire alle famiglie un’occasione per far assaggiare l’ambiente acquatico ai loro figli. Il Baby Acquatic’s Day prenderà il via dalle 9.30 alle 11.00 con l’attività rivolta ai neonati dai tre ai ventiquattro mesi, mentre dalle 11.00 alle 12.30 sarà la volta di chi ha tra i due e i quattro anni.

I due gruppi saranno accolti dai tecnici del palazzetto del nuoto che mostreranno gli spogliatoi e spiegheranno le fasi precedenti all’ingresso in piscina, poi inizierà la vera e propria lezione tra i giochi, i percorsi e i laboratori previsti da un metodo d’insegnamento che sfrutta l’ambiente acquatico per favorire lo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico e motorio del bambino. L’intera mattinata si svolgerà con la presenza costante e rassicurante dei genitori, che entreranno in vasca con i figli per condividere questa esperienza e per favorire un approccio più sereno all’ambiente acquatico. La qualità della lezione sarà garantita dalla decennale esperienza della Chimera Nuoto che, per prima, ha portato il nuoto 0-4 anni in terra d’Arezzo, con un impegno orientato ad accompagnare i neonati a muoversi in acqua e ad acquisire sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del palazzetto del nuoto in viale Gramsci 7, chiamare lo 0575/35.33.15 o mandare un sms al 347/42.49.641. «Le precedenti edizioni del Baby Acquatic’s Day – spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – hanno registrato la presenza di decine di famiglie che hanno scelto di vivere questa giornata dove i genitori nuotano con i loro bambini. Il nuoto 0-4 anni è una preziosa occasione per vivere l’ambiente acquatico in sicurezza e serenità fin dai primi mesi di vita, dunque il nostro obiettivo è di favorire occasioni per vivere queste comuni esperienze in piscina. Per questo motivo abbiamo deciso di riproporre questo evento gratuito anche nella nuova data di marzo, che va ad unirsi a quelle già in programma a maggio e a settembre».