Amen Sba conquista le finali di Coppa superando Meloria 78-65

La Scuola Basket Arezzo chiude il proprio precampionato ottenendo la qualificazione alla Final Four di Coppa Toscana battendo la Ford Blu Bay Livorno per 78 a 65. Come nelleprevisioni è stata una partita molto combattuta tra due squadre ben costruite per un campionato di vertice in Serie C Silver, dopo una prima parte di marca ospite gli amaranto sono riusciti a ribaltare l’inerzia del match sfruttando anche una condizione fisica migliore rispetto agli avversari. Sono state due triple consecutive di Castelli nel terzo quarto a suonare la carica per gli amaranto, Dolfi si fa trovare pronto coni suoi canestri mortiferi che hanno permesso nell’ultimo quarto di costringere alla resa la combattiva formazione livornese. Top scorer della gara è stato Cutini con 20 punti realizzati, ma sono stati quattro i giocatori di coach Delia andati in doppia cifra. Questo risultato da una solida iniezione di morale all’Amen in vista dell’esordio in campionato in programma Domenica prossima 7 Ottobre contro Dany Basket Quarrata altra squadra di prima fascia nel prossimo campionato, la partita si giocherà alle 18.15 al Palasport Estra.

Amen Scuola Basket Arezzo-Ford Blubay Meloria Livorno 78-65

Parziali: 12-20; 36-39; 49-50

Amen: Baracchi, Dolfi 14, Cutini 20, Kirlys 14, Gramaccia 2, Bianchi, Calzini, Castelli 6, Giommetti 13, Provenzal 9. All. Delia

Ford Blubay: Raffaelli, Massoli 8, Marini 2. Melosi 16, Ciardi ne, Bonciani 2, Colley 2, Mottola ne, Pasquinelli 12, Niccolai 15, Tellini 8. All. Angiolini