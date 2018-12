"Risultati deludenti e tensioni": il Volley Arezzo cambia tecnico. Leone sostituisce Caleri

"La mancanza dei risultati e un clima di tensione all’interno dello spogliatoio inducono la società di via Guelfa ad un cambio alla guida della prima squadra chiamando Michele Leone a guidare la formazione di serie C maschile del volley Arezzo".

Docente federale Fipav e tecnico riconosciuto e apprezzato nel mondo del volley toscano, Michele Leone è già al lavoro con i ragazzi per cercare di risollevare la squadra che naviga nel fondo della classifica del campionato regionale di serie C toscano.

Compito non facile per Michele Leone che dovrà ritrovare oltre ai risultati un gruppo che nell’ultimo periodo oltre ai risultati negativi aveva perso stimoli e motivazioni. La società ringrazia Caleri per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo che resterà in società per allenare gli under quattordici e sedici. Adesso - afferma Berni - ci aspettiamo una forte reazione da parte di tutto il gruppo per ritrovare quanto prima il bel gioco e i punti che mancano alla classifica.