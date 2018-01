Volley Arezzo in campo contro il Sales nel giorno dell’Epifania

Non sono ancora finite le feste e per l’Epifania i ragazzi del Volley Arezzo tornano in campo. Sabato alle ore 18 i ragazzi di coach Caleri avranno, tra le mure amiche, un difficile match con Sales. Rossi e compagni non non hanno mai interrotto le sedute di allenamento nel periodo di sosta mantenendo inalterato il calendario degli allenamenti con l’aggiunta di un amichevole per rimanere “sul pezzo”. Li attende un match impegnativo contro una formazione quadrata e determinata con giocatori di qualità.