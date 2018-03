Trasferta negativa per la Ius Pallavolo

Sabato 17 marzo a Borgo a Buggiano, le pallavoliste aretine hanno affrontato l’ennesimo scontro diretto, disputato contro le atlete dell’Am Flora Buggiano, posizionate ad uno scalino inferiore della classifica rispetto alle biancorosse.

Il fronteggiarsi tra le quarte (IUSSINE) e le quinte in classifica, ha visto primeggiare quest’ultime, forti del proprio “terreno di gioco” ed appoggiate dall’atmosfera calorosa del seguace pubblico.

La ventesima gara di campionato si è rivelata, come da pronostico, particolarmente ardua per le aretine, che fin da subito hanno riscontrato difficoltà ad impostare il proprio gioco dinanzi alla formazione avversaria, particolarmente concentrata ed agguerrita.

Luciana Locci e mister Paffetti hanno schierato la formazione titolare. Alla diagonale palleggiatrice-opposta, Manuela Di Crescenzo e il capitano Elisa Nataletti, all’attacco di banda Ndey Sokhna Diouf e Chiara Borgogni, al centro Irene Magnanensi e Chiara Morari; in veste di libero Angelica Bufalini. A disposizione della coach e del sestetto: Sofia Magnanesi, Amalia Murgoci, Viktoria Mariottini, Margherita Borgogni e Sharon Senesi.

Nei primi due parziali di gara il gioco tra le rose in competizione è apparso sostanzialmente equilibrato e se nel primo set ha pesato a favore della squadra di casa (25-22), nel secondo set sono state le ospiti aretine ad averne la meglio ai vantaggi (25-27).

Sul finale del secondo set si è infortunata il martello Borgogni, che soffre di alcuni problemi al ginocchio, e la squadra ha perso in equilibrio e sicurezza. Nel terzo parziale si è registrato un black-out totale, mentre le fiorentine hanno incrementato l’intensità del gioco e vinto il set con il drastico punteggio di 25-5.

Le IUSSINE hanno tentato di rimettersi in carreggiata nel quarto set, indubbiamente il più esaltante e combattuto del match, dove le biancorosse hanno ritrovato serenità e competizione. Purtroppo hanno visto sfuggirsi la possibilità del tie break ai vantaggi, perdondo il parziale con il punteggio di 27-25 e di conseguenza la gara 3-1.

Fortunamente i 5 punti di stacco iniziali, hanno soltanto permesso alle pallavoliste di Borgo Buggiano di accorciare le distanze e non compiere il sorpasso. La Ius Pallavolo, nonostante la sconfitta difatti mantiene la quarta posizione a quota 40 punti. Non c’è tempo per il rammarico, gli errori sono stati metabolizzati e le aretine hanno già l’attenzione volta alla prossima gara, ultima prima della sosta pasquale.

Domenica 25 marzo al PalaIus affronteranno alle 18:00 le pallavoliste del Pistoia Volley la Fenice, collocate in terzultima posizione.