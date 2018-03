Volley: Grm sfida la capolista, Kerlite scende in campo a Poggibonsi

Doppia trasferta per le squadre del Club Arezzo, ormai entrambe superato il giro di boa dei rispettivi campionati.

Arrivata alla 21esima giornata del campionato regionale di serie C, la GRM Infissi deve sfidare la formazione di Sesto Fiorentino, prima in classifica a 52 punti, con solo due partite perse, una di queste proprio contro i nero-amaranto. Quello di sabato prossimo sarà comunque un match insidioso per i Botoli del coach Marco Bisaccioni che commenta in vista della gara: «Quella di sabato sarà una partita impegnativa, ma non impossibile. La formazione avversaria è ben strutturata e ha il vantaggio di giocare in casa, noi però non abbiamo nulla da perdere e arrivati a questo punto siamo consapevoli di potercela giocare senza paura di nessuno e così faremo». L’incontro è previsto per sabato 24 marzo, alle 19.30, a Sesto Fiorentino.

Per il campionato di serie D, la Kerlite scenderà in campo contro la formazione di Poggibonsi, quarta in classifica. Si prospetta una trasferta difficile per la squadra aretina che non ha ancora recuperato alcuni infortunati, tra cui Lusini. La squadra avversaria vanta un buon gioco e tanta esperienza. Durante il campionato ha dimostrato di avere le carte per stare nei primi posti in classifica, ha quasi sempre vinto in casa, ma nel girone di andata è stata battuta proprio dai giovani atleti del coach Michele Leone. I ragazzi della Kerlite dovranno rimanere concentrati per tutta la durata della partita se vogliono portare a casa punti e dimostrare la tenacia che hanno avuto in tante partite durante il campionato. «Come sempre, sabato prossimo ce la metteremo tutta. Nel girone di andata abbiamo battuto la Poggibonsi, ma questo non deve farci abbassare la guardia, né pensare che sarà un incontro facile. Terremo alta la guardia e cercheremo di portare a casa la vittoria».