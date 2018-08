Volley Club Arezzo, parte la nuova stagione. La soddisfazione del presidente Mattioli

La nuova stagione inizierà ufficialmente lunedì 3 settembre e martedì 4 con i raduni del settore maschile e femminile, dopo una estate molto densa di lavoro da parte della dirigenza: il Volley Club Arezzo è pronto ad iniziare il terzo anno sportivo che continua a registrare una affluenza record, sono infatti già state effettuate le iscrizioni a 20 campionati tra giovanili e prime squadre.

“Iniziamo questa stagione davvero soddisfatti del lavoro svolto in estate – ha sottolineato il presidente Daniele Mattioli. Ci presentiamo ai nastri di partenza con un settore giovanile più che florido e con una prima squadra competitiva, abbiamo ormai sfondato quota 250 tesserati under 18 e continuiamo giornalmente a ricevere contatti per partecipare alle due settimane di prova gratuita che garantiamo a tutti i ragazzi e ragazze che si vogliono avvicinare al mondo del volley”.

“Abbiamo dei numeri davvero interessanti sopratutto nel settore maschile – prosegue il neo direttore tecnico Maggini. Questa è una base solida che ci permette di programmare al meglio le attività dei vari gruppi insieme al nostro qualificato team di allenatori e iniziare anche il processo di ringiovanimento della rosa della serie C già a partire da questo anno. Il nostro obiettivo rimane quello di garantire a tutti i ragazzi e ragazze una formazione sportiva di altissimo livello, tutti i gruppi avranno a disposizione un Head-Coach qualificato affiancato da uno o due assistenti, che hanno già intrapreso il percorso di studi per tecnici, provenienti dalla “cantera nero-amaranto”. Il lavoro atletico sarà svolto e coordinato dal preparatore Alessio Nardoianni, il giovane aretino laureato ISEF che segue i nostri gruppi già dalla nascita della società”.

“I presupposti per una grande annata ci sono tutti – conclude Mattioli. Tutto è stato organizzato in maniera completa, lunedì e martedì durante i Welcome Days saranno accolti i ragazzi e le ragazze a cui verranno comunicate tutte le informazioni organizzative e di carattere tecnico e fin da subito partiranno le attività in palestra”.