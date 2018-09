Volley Arezzo: “La Prima Divisione come trampolino per i nostri ragazzi”

È cominciato da oltre quattro settimane il lavoro in palestra per il gruppo della prima divisione guidato da Lunetti e ancora non si sono fermati i nuovi arrivi in palestra.

La dirigenza di via Guelfa ha deciso di affidare a Lunetti e Caneschi, per la parte atletica, la guida dei ragazzi che disputeranno la prima divisione un gruppo giovane e molto motivato che deve crescere e migliorarsi.

“Al gruppo di anno scorso si sono aggiunti diversi ragazzi: Spinello, Gallorini e Benigni sono tornati “a casa” dopo un paio di anni di altre esperienze; Martinelli che per adesso ci dà una mano agli allenamenti e molti ragazzi nuovi – afferma Lunetti – In palestra, anche grazie al lavoro della Keka (Erica Caneschi). I ragazzi si stanno preparando molto bene fisicamente e si riesce a lavorare proficuamente. Quest’anno la dirigenza ha affidato a me la prima divisione con il chiaro intento di far crescere ancora il gruppo e portare “su” sempre più ragazzi dalle nostre giovanili.

La prima divisione è stata strutturata infatti proprio come trampolino per i nostri ragazzi così da fare esperienza per integrare un domani la nostra prima squadra è diventarne protagonisti. Lo scorso anno Donati adatta a questi ragazzi ottime basi tecniche ma soprattutto siete l’atteggiamento la grinta e la passione che ha trasmesso E questo ci permette di lavorare in palestra con Grande entusiasmo e nonostante la fatica stiamo lavorando bene per divertirci Quando inizierà il campionato Avanti Tutta”.