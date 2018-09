Volley Arezzo, Erika Caneschi per la salute dei ragazzi amaranto

Caneschi Erika, ex pallavolista, laureata in scienze motorie ed osteopata sposa anche quest’anno la causa del Volley Arezzo.

Erika si occuperà di seguire tutta la preparazione fisica dei ragazzi dell’under 14 16 18 e della prima divisione sia in fase preparatoria che durante la stagione agonistica, per seguire e curare al meglio i ragazzi amaranto.

Con Caneschi parte ufficialmente da questa stagione 2018-19 il nuovo progetto “Volley Arezzo oltre lo sport” indirizzato al miglioramento della Salute di tutti i ragazzi delle giovanili: la fascia di età più sensibile.

Erika si occuperà personalmente del nuovo progetto che mette la salute del ragazzo al primo posto: questo prevede una valutazione posturale e osteopatica abbinata a test specifici della pallavolo su ogni singolo ragazzo a cadenza regolare durante la stagione sportiva.

«L’obiettivo del progetto “Volley Arezzo oltre lo sport” è quello di andare ad individuare eventuali ‘problematiche’ che possono in qualche modo influire sulle capacità sportive dei ragazzi e in caso di necessità procedere con trattamento ostepatico e esercizi personalizzati per migliorare la postura e limitare infortuni nel tempo – afferma Caneschi – La Salute di un ragazzo permette a lui di stare bene e riuscire a divertirsi al meglio.

Quello che cercheremo di trasmettere ai ragazzi con il progetto “Volley Arezzo oltre lo sport” è una visione piu ampia della pallavolo, sport di divertimento e competizione ma anche un modo di stare bene e imparare a conoscere la corretta esecuzione dei movimenti per superare i propri limiti»