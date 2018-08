Volley Arezzo: convocati tutti gli atleti. Il 27 agosto iniziano le attività

La dirigenza del Volley Arezzo ha già mandato le convocazioni ai tesserati per l’inizio della preparazione in vista dei campionati anno 2018-2019.

Berni presidente del Volley Arezzo afferma: “Non vediamo l’ora di rivedere i nostri ragazzi e di ricominciare a lavorare con loro in palestra. Durante tutta l’estate abbiamo lavorato con i dirigenti e il direttore sportivo Caleri per preparare al meglio le basi per questa stagione ormai alle porte. Dai ragazzi dell under 12 fino alla serie C si torna in palestra a lavorare con allenatori e preparatori atletici, ovviamente chiunque voglia venire a provare questo fantastico sport lo aspettiamo al Palamecenate. Ci vediamo in palestra, buon inizio dei lavori, Avanti tutta”