Volley Arezzo continua a stupire con i Giovani. Carbone chiamato in serie B

Non finisco le soddisfazioni per la dirigenza e la staff amaranto che proprio in questi giorni sigla un accordo con il Monteluci per Jacopo Carbone.

Jacopo, che durante gli ultimi anni aveva attirato su di se l’attenzione di grandi club da Siena a Perugia, dopo un provino fatto quest’estate è stato chiamato per disputare il campionato di serie B.

Da titolare in prestito a Prato con cui è andato alle Nazionali a protagonista col l’under 20 lo scorso anno oltre alla serie C, Carbone ha dimostrato il suo valore sia a livello giovanile, sia in categorie Regionali.

“Un’altra grande soddisfazione per tutto il movimento del Volley Arezzo – commenta Caleri ds della società di via Guelfa – Stiamo riuscendo a dare grande opportunità ai Nostri ragazzi: se un ragazzo merita e ha la possibilità è giusto che faccia un’esperienza superiore.

Questa ennesima chiamata dimostra con i fatti e non con le parole che da due anni ad ora stiamo lavorando molto bene, per il bene dei Giovani, e non possiamo che essere felici per questa opportunità che Jacopo avrà.

In bocca al lupo da parte di tutta la società..Avanti tutta”