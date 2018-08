Volley Arezzo, agonismo e non solo: “Confermato il progetto scuola”

Gli amaranto del Volley Arezzo hanno iniziato già lunedì scorso la preparazione fisica sotto la guida di Livi, Caleri e Lunetti. “Dall’under 12 fino alla serie C i ragazzi hanno iniziato a lavorare per crescere e prepararsi al meglio ai vari campionati di categoria. Anche quest’anno faremo orgogliosamente il progetto scuola: siamo la società nella città di Arezzo ad avere il riconoscimento per l’attività federale nelle scuole da più anni – afferma il presidente Luciano Berni. Questo riconoscimento viene assegnato in base alla qualità organizzativa della società: tecnici federali, raggiungimento di obiettivi con i ragazzi e campionati disputati. Abbiamo cominciato con il piede giusto questa stagione, preparando l’organigramma e ragionando al meglio per il percorso di ogni ragazzo così che possa crescere, esprimersi ed essere stimolato. Come sempre aspettiamo a braccia aperte chi si vuole avvicinare a questo sport anche, come da decenni, con le due settimane di prova gratuita. Ora dobbiamo lavorare al massimo. Avanti tutta”.