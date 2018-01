Prima vittoria casalinga per Ius Pallavolo Arezzo: così inizia il nuovo anno

La storica società pallavolistica aretina apre le porte al 2018 con un’importante risultato utile, conquistato domenica 7 gennaio sul taraflex del Pala Ius.

I match post-festività sono sempre un’incognita. Riprendere il trend positivo interrotto dalla sosta natalizia non era facile per le IUSSINE che, consapevoli di questo, non hanno mai abbandonato il palazzetto di Maccagnolo, continuandosi ad allenare con costanza e determinazione.

Difatti, dopo un primo set incerto hanno ritrovato la loro forza ed hanno battuto 3 a 1 le pallavoliste dell’Officine Meccaniche f.lli Nuti di Campi Bisenzio. Tre punti importanti che consentono alla titolata squadra aretina di collocarsi al quarto posto della classifica con un bottino di 24 punti.

Doppiamente brave le IUSSINE, se sottolineamo la mancanza del capitano Nataletti, all’estero per il viaggio di nozze. La coach Luciana Locci schiera in sua sostituzione, nel ruolo di opposta, la giovanissima Amalia Murgoci,classe 2000, giocatrice under 18 che si mostra pronta ed all’altezza della competizione.

Nessun altro cambiamento per la formazione titolare: al palleggio Manuela Di Crescenzo, all’attacco di banda le schiacciatrici Ndey Sokhna Diouf e Chiara Borgogni, al centro Chiara Morari e Irene Magnanensi e infine, nel ruolo di libero, Angelica Bufalini. A disposizione dell’allenatrice: Veronica Rufini, Margherita Borgogni, Giada Morari, Viktoria Mariottini e Alessia Ricciarini.

Come già anticipato, dopo un primo set sottotono, perso 20-25 dalla biancorosse ancora con i remi in barca, inizia nel secondo set la rimonta delle aretine che acquisiscono concentrazione e diventano interpreti di un gioco pulito ed efficace. Vincono nettamente i restanti tre set, e di conseguenza il match, con i seguenti punteggi parziali: 25-15, 25-16 e 25-15.

Un appunto sull’atmosfera al Pala Ius che gremito di gente, tra tifoseria locale ed ospite, ha contribuito ad animare ed esaltare l’incontro.

Come si suol dire “buona la prima” per questo 2018.

Le ragazze devono ancora affrontare due gare prima della chiusura del girone di ritorno e del turno di riposo. Il prossimo match verrà nuovamente disputato in campo aretino: le IUSSINE ospiteranno, domenica 14 gennaio alle ore 18:00, le capoliste di Bagno a Ripoli dell’ Astra Chiusure Lampo.