Vigili del fuoco in pista per il saggio annuale del gruppo sportivo: 250 ginnasti protagonisti

Il saggio ha rappresentato la chiusura dell’annata 2017-2018, soltanto il gruppo agonistico continuerà in sordina gli allenamenti anche nel periodo estivo per prepararsi al Campionato Italiano Allievi che si disputerà a Rimini alla fine di Giugno. Per tutti gli altri, e per coloro che fossero interessati a partecipare alle prossime attività, l’appuntamento è per i primi giorni di settembre, quando sarà possibile iscriversi, recandosi di persona presso al sede del Gruppo Sportivo, in via San Bernardino da Siena, ad Arezzo ( a lato della caserma dei Vigili del Fuoco), oppure telefonando allo 0575/295625.

Redazione Arezzo Notizie