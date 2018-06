Via al mercato. Pieroni: “contatti con i top club di serie A. Per il 15 luglio squadra al completo”

Adesso il calciomercato può partire. “A dire la verità ci siamo attivati da tempo” confessa subito Ermanno Pieroni. Il diggì traccia la rotta, ma il primo aspetto che viene sottolineato è l’arrivo di Dal Canto.

“Sono veramente soddisfatto – commenta Pieroni – il progetto parte con il piede giusto. Dal Canto è sicuramente l’allenatore giusto. Il suo identikit rispecchia i punti fermi di cosa vogliamo fare. C’è stata fin da subito la massima intesa con il mister”.

Sarà un’intesa biennale?

“Non ve lo dico. Chi parla di un biennale si sbaglia. E’ un contratto di più anni ma non vi dirò la durata. Dal Canto poi al momento è ancora tesserato con la Juventus e fino a quando non sarà libero dal contratto non possiamo presentarlo”.

Adesso l’attenzione è tutta sul mercato.

“Se è per questo con il mister abbiamo parlato dei giocatori sotto contratto e dei possibili innesti – prosegue Pieroni – abbiamo pochi elementi vincolati. Lavoreremo tutti insieme per scegliere gli elementi più idonei. Non parlo solo di caratteristiche tecniche ma anche morali”.

Punterete molto sui giovani?

“Il mister viene da due stagioni consecutive nel campionato primavera dove ha guidato due formazioni importanti. Non solo, Dal Canto ha allenato anche l’under 17. Una squadra con giocatori molto interessanti”.

Di certo se il progetto squadre B non decollasse l’Arezzo avrà a disposizione un bacino più ampio a cui attingere…

“Non saprei, dobbiamo vedere cosa decideranno Figc, serie A e B, insomma tutte le parti chiamate in causa. Una cosa è certa punteremo sui giovani. Se in serie A ci sono ragazzi che giocano titolare a 19-20 anni ce ne sono altri che possono misurarsi dal primo minuto in serie C”.

Magari giovani scuola Juve o Inter. Ci sono stati contatti con il club nerazzurre vero?

“Sì ma non solo. A Milano abbiamo parlato con i dirigenti dei più importanti club della nostra serie A. Ci sono alcuni discorsi interessanti ben avviati. Il 15 luglio la squadra sarà al completo”.

E’ quella il giorno in cui inizierà il ritiro?

“Indicativamente direi di sì. A metà luglio scatterà la preparazione e la squadra sarà pronta”.

SS Arezzo, la rosa e i contratti

Sotto contratto: Benucci (c, 2021), Cutolo (a, 2020 in attesa della firma), Foglia (c, 2019), Luciani (c, 2019), Cenetti (c, 2019), Belvisi (d, 2019), Talarico (d, 2019), Ravanelli (d, 2019), Ubirti (p, 2019), Gerardini (a, 2019).

In scadenza: Campagna (a), Cellini (a), De Feudis (c), Ferrario (d), Mazzarani (d/c), Moscardelli (a), Muscat (d), Regolanti (a), Sabatino (d).

Fine prestito: Ferrari (p, Hellas Verona), Perisan (p, Udinese), Semprini (d, Brescia), Della Giovanna (d, Spal), Varga (d, Sampdoria), Franchetti (d, Hellas Verona), Yebli (c, Bari), Lulli (c, Pordenone), Criscuolo (c, Sampdoria), Di Nardo (a, Sampdoria).

