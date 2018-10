Verso Siena-Arezzo, prevendita solo online. Squadra al lavoro sul campo Lebole

Cresce l’attesa per il derby in casa del Siena. I tifosi amaranto sono già con la testa all sfida del Franchi per la quale sarà bene organizzarsi quanto prima per reperire i tagliandi per il settore ospiti. La prevendita a quanto pare potrebbe portare in dote alcuni disagi.

La Robur Siena infatti si appoggia al circuito Ciaotickets. In provincia di Arezzo c’è un solo punto vendita ed è quello in via Garbasso, presso la tabaccheria a due passi dal tribunale. Il problema è che sul sito ufficiale Ciaotickets il punto vendita viene indicato come “temporaneamente non attivo“.

“Abbiamo avuto dei problemi ormai da alcune settimane con i terminali – fanno sapere i gestori del punto vendita – lo abbiamo segnalato alla compagnia. Ad oggi però non sono stati risolti“. Difficile, ma non impossibile, trovare una soluzione in tempi brevi.

Ciò significa che i tifosi amaranto dovranno acquistare online i tagliandi non appena sarà pubblicato l’evento Siena-Arezzo.

Intanto da domani la prima squadra tornerà al lavoro dopo quattro anni in viale Gramsci. Come riporta il sito del Cavallino sarà infatti il campo Lebole ad ospitare la seduta pomeridiana in programma alle 15,30.

Twitter @MatteoMarzotti