Il Valtiberina Tennis&Sports ha inaugurato il nuovo campo da tennis

Il Valtiberina Tennis&Sports ha inaugurato il suo quarto campo da tennis. L’avvio della nuova stagione ha visto il circolo tennistico di Sansepolcro terminare i lavori del nuovo terreno di gioco, arrivando così al definitivo completamento del PalaPiccini e raggiungendo uno storico traguardo che dota la città e la vallata di un impianto sportivo polifunzionale e pronto ad ospitare un numero sempre più alto di atleti. L’ultima fase del progetto di ampliamento riguardava la realizzazione di un campo in terra rossa e di nuovi spogliatoi che sono andati ad arricchire una struttura che già vantava altri tre terreni per il tennis e tre campi in sabbia per beach tennis e beach volley, oltre ovviamente agli spogliatoi originari e alla club house.

Il taglio del nastro ha visto la presenza di soci, tecnici, atleti, istituzioni, sponsor e rappresentanti di altri circoli che si sono riuniti per una giornata di festa in cui è stato posto compimento ad un percorso iniziato nel settembre 2008 con la costituzione dell’associazione Valtiberina Tennis&Sports. Nel corso dell’inaugurazione è stata consegnata anche una targa celebrativa alla famiglia Piccini che, nell’ultimo decennio, ha sostenuto la nascita e il consolidamento dell’omonima struttura del PalaPiccini, portando un contributo decisivo alla crescita del movimento tennistico di Sansepolcro. «Dieci anni fa – ha ricordato il presidente Carmelo Gambacorta, – i soci fondatori del Valtiberina Tennis&Sports posero le prime basi del nuovo circolo e avviarono il progetto per il nuovo impianto, prevedendo due fasi di lavori: la prima immediata per arrivare a realizzare i tre campi da tennis, mentre la seconda era più ambiziosa e puntava ad un ulteriore sviluppo con i campi in sabbia e con il quarto campo. La realizzazione di quest’ultima parte rappresentava un sogno in cui in pochi credevano, ma lo sviluppo del nostro movimento sportivo, il sostegno degli sponsor e l’appoggio dell’amministrazione comunale sono stati determinanti per raggiungere l’obiettivo. Oggi siamo dunque orgogliosi e soddisfatti di poter dichiarare conclusi i lavori per il circolo».

L’inaugurazione ha rappresentato il miglior modo per celebrare i dieci anni di attività del Valtiberina Tennis&Sports che sono stati caratterizzati anche da momenti di difficoltà come la tempesta di vento del marzo del 2015 che sradicò le coperture di due campi e che rischiò di mettere in crisi l’intero progetto: in quell’occasione, il circolo trovò la forza di reagire e di avviare una nuova fase di investimenti che ha permesso al PalaPiccini di acquisire l’attuale identità. Il circolo ha orgogliosamente continuato a registrare una costante crescita e un sempre più forte coinvolgimento di Sansepolcro e dell’intera vallata, denotato da un aumento dei soci, da un incremento dei numeri della scuola tennis e da un rinnovato sostegno da parte degli imprenditori locali. Tutto questo ha permesso di reperire le risorse per arrivare al traguardo della conclusione del progetto legato alla struttura. «Questa inaugurazione – ha aggiunto Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro, – è la testimonianza che unendo le forze e credendo in un progetto, nessun obiettivo è impossibile da raggiungere. Ringrazio per la dedizione e la generosità il gruppo di persone che si è impegnato al servizio della comunità e che ha dotato Sansepolcro di questo bel centro sportivo: è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che potrebbe essere replicato con lo stesso successo anche in altre situazioni».