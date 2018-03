Us Arezzo, sentenza nel pomeriggio. OA: “Siamo fiduciosi”

E’ durata poco più di 40 minuti l’udienza davanti al tribunale fallimentare. Davanti al collegio si sono presentati sia i creditori che Orgoglio Amaranto, ma anche la Neos con il proprio legale. L’avvocato della consortile romana che detiene il 99 per cento delle quote però è stato allontanato dall’aula. Mancava la delega, necessaria per rappresentare la Neos in aula.

Il primo ad uscire è stato Duccio Borselli, presidente di Orgoglio Amaranto. Un “no comment” il suo che ha comunque lasciato spazio ad un cauto ottimismo.

Fiducia ribadita poco dopo dall’avvocato Chiericoni, legale di Orgoglio Amaranto. La sentenza, come detto in aula, arriverà nel giro di 12 ore.

“Non credo che la comunicazione a mezzo PEC arrivi questa sera alle 22 – ha detto Chiericoni – pensiamo che nel pomeriggio possa arrivare la sentenza. E’ stato fatto il possibile, attendiamo fiduciosi”.

Il prossimo aggiornamento è per le ore 15. E’ questa l’ora X in cui sarà possibile conoscere il futuro dell’US Arezzo.

IN AGGIORNAMENTO

Twitter @MatteoMArzotti @EnricaCherici