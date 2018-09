Una maglia ricca di storia, fascino e sponsor prestigiosi. L’Arezzo non gioca da solo

L’Arezzo non è solo. L’eco della battaglia totale ancora si avverte dentro le mura dello stadio e proprio quella è stata un richiamo forte per l’imprenditoria cittadina che ha risposto presente. Scampato il pericolo del fallimento, conquistata la salvezza sul campo e fuori, la società amaranto ha ripreso il cammino verso una stabilità economica che di questi tempi conta quanto i risultati sportivi.

Gli sponsor che stamani si sono seduti al tavolo delle conferenze per la presentazione ufficiale serviranno soprattutto a rendere più solido il club, che dovrà coniugare le vittorie in campionato con la sostenibilità dei bilanci. Unoaerre, Chimet, Estra, Coingas, Euronics daranno un contributo decisivo in questo senso, non soltanto dal punto di vista economico ma anche del marketing e delle strategie commerciali.

Non c’era il presidente Giorgio La Cava, fuori città per impegni di lavoro, e gli onori di casa li ha fatti il vicepresidente Massimo Anselmi, che ha sfruttato la sua aretinità per coinvolgere le aziende del territorio nel new deal amaranto e offrire ai tifosi una maglia ricca di storia, di fascino e anche di marchi prestigiosi.

Il logo di Unoaerre campeggia sul davanti delle divise, quello di Chimet si trova più in alto a destra, sotto il simbolo dello sponsor tecnico Joma. Sul retro, sotto il numero, compare la scritta Estra, mentre sui pantaloncini c’è quella Coingas. Euronics, quest’anno ha preferito restare dietro le quinte anche se allo stadio campeggia un mega pannello pubblicitario che copre quasi tutta la maratona.

Presente alla conferenza stampa di stamani anche l’assessore e senatrice Tiziana Nisini, che ha ricordato il precipitare degli eventi in corrispondenza con la sua acquisizione delle deleghe allo sport. L’Arezzo ha rischiato di scomparire, ma oggi è di nuovo in pista. Più forte di prima.