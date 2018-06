Un quadrangolare per ricordare Don Paolo De Grandi

In campo per ricordare Don Paolo. L’appuntamento è per sabato prossimo, 9 giugno, alle 17 presso l’impianto sportivo di Castelluccio. Un pomeriggio all’insegna dello sport e in particolare del calcio.

In campo gli amici di una vita ma anche alcuni ex Hellas Verona come Nico Penzo, Pierino Farina, Gigi Sacchetti e tanti altri che hanno vinto lo scudetto con la formazione scaligera.

In campo anche la Nazionale sacerdoti, il Castelluccio e la All star amici del Don.