Tra un mese il via all’Amen “Trofeo Guidelli 2018”, ecco le 40 partecipanti

Manca oramai solo un mese all’apertura dell’edizione numero 35 del Torneo di Pallacanestro Giovanile “Guido Guidelli” targato Amen che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di basket giovanile da Domenica 29 Aprile a Martedi 1 Maggio prossimi.

Per la prima volta nella storia della manifestazione saranno 40 le squadre partecipanti con l’allargamento a 16 delle squadre dell’Under 14, atto dovuto viste le tantissime richieste di iscrizione giunte all’organizzazione della Scuola Basket Arezzo, mentre è stato confermato il format a 12 squadre per l’Under 13 e per l’Under 12.

Novità anche per quanto riguarda gli impianti di gioco con l’inserimento della Palestra del Centro Polifunzionale Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi che affiancherà altre sette impianti della Provincia di Arezzo, con le finali in programma Martedi 1 Maggio a partire dalle 8.30 al Palasport Estra “Mario D’Agata” ad Arezzo. Come ogni anno il clou della manifestazione sarà la cerimonia di premiazione di tutti gli atleti partecipanti prevista Lunedi 30 Aprile dalle 20.30 sempre al Palasport Estra con la partecipazione straordinaria del Gruppo Musici della Giostra del Saracino che si esibirà per tutti gli atleti, arbitri e familiari che visiteranno il nostro territorio nei tre giorni del Torneo.

Tra le squadre partecipanti da segnalare il Tam Tam Basketball di Castelvolturno, formazione composta esclusivamente da giocatori nati in Italia da genitori stranieri, saliti alla ribalta per la deroga ricevuta dalla FIP per poter partecipare ai campionati federali e guidati in panchina dall’ex giocatore di Serie A Massimo Antonelli, che saranno impegnati nella categoria Under 14. Questo l’elenco completo delle partecipanti.

Under 14: Olimpia Arma di Taggia (IM),Oxygen Bassano del Grappa (VI), Basket Bracciano (Roma), Tam Tam Castelvolturno (CE), Pallacanestro Cercola (NA), Club Frascati (Roma), Virtus Meda (MB), Azzurra Oristano, Pallacanestro Picentia Pontecagnano Faiano (SA), DBS Roma, Pol. Petriana Roma, Pallacanestro San Giorgio di Piano (BO), Fortitudo Sant’Anastasia (NA), Basket Seregno (MB), AP Tricesimo (UD), Galv.Ar Scuola Basket Arezzo.

Under 13: Scuola Basket Arezzo, Olimpia Arma di Taggia (IM), Basket Bracciano (Roma), Club Frascati (Roma), Sporting Portici (NA), DBS Roma, Soepa Basket Roma, Basket Perteole Ruda (UD), Polisportiva Aretusa Siracusa, Don Bosco Crocetta Torino, Pallacanestro Vado Ligure (SV), Ventimiglia Basket (IM).

Under 12: Basket Bracciano (Roma), Basket Pegli (GE), Eureka Monza, Azzurra Oristano, Piacenza Basket School Bianco, Piacenza Basket School Rosso, ASD Romana Roma, DBS Roma, Sfera Basket Roma, CMB Amore d’Assisi Sant’Anastasia (NA), Don Bosco Crocetta Torino, Nova Verta Scuola Basket Arezzo.