Ultime 24 ore di mercato: una punta, Floro Flores e almeno due partenze

Una punta, almeno tre giocatori in partenza e il sogno Floro Flores. Ecco le strade su cui si sviluppano le ultime ore del mercato amaranto. Il termine ultimo è per le 20 di domani.

La pista che porta a Simone Dell’Agnello resta viva. C’è da trovare l’accordo economico tra i due club (Arezzo e Livorno) per la punta che nell’ultima stagione ha siglato 8 reti con il Cuneo. Ma l’attaccante livornese non è l’unico nome sulla lista.

C’è anche quello di Floro Flores. L’attaccante ha smentito di aver avuto contatti con il Cavallino, più morbido in tal senso il suo procuratore. “Più della categoria – aveva detto Mario Fogliamanzillo pochi giorni fa – cerchiamo un progetto serio prima di tutto. Non è una questione di categoria ma di un programma solido in cui mettersi in gioco“.

L’Arezzo ad ogni modo deve sfoltire la truppa degli over (giocatori nati prima gennaio 1996) che al momento supera i 14 elementi che impone il regolamento.

In partenza Cenetti che dopo Viterbese, Albinoleffe e Cuneo sarebbe finito nel mirino di Reggio Audace e Bari. Insieme al centrocampista possono accasarsi altrove anche gli under Belvisi, Stefanec e Choe.

Twitter @MatteoMarzotti