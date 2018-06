Altre tre conferme per la Baldaccio Bruni Anghiari: Rosati, Bruschi e Poponcini

La rosa della Baldaccio Bruni Anghiari per la stagione 2018-2019 comincia a delinearsi. Dopo le conferme, arrivate in settimana scorsa, degli attaccanti Nicola Terzi e Michael Quadroni l’accordo è stato raggiunto anche con altri tre importanti giocatori: gli esperti difensori Marco Rosati e Jacopo Poponcini ed il giovane centrocampista Gianluca Bruschi. La società biancoverde, ancora al lavoro per quello che riguarda la scelta del tecnico che guiderà la prima squadra nel prossimo campionato di Eccellenza Toscana, ha quindi messo a segno altre tre fondamentali conferme. Rosati è ormai da anni il capitano biancoverde ed è uno dei giocatori simbolo della Baldaccio così come il compagno di reparto Poponcini, mentre Bruschi è arrivato ad Anghiari lo scorso anno e nonostante la giovane età ha tutte le carte in regola per consolidare il suo ruolo all’interno del team.

L’intenzione della società è quella di confermare gran parte dell’organico della scorsa stagione e di completare il mix con innesti mirati nei vari reparti (giovani e giocatori esperti). Il direttore sportivo Alessandro Bruni sta lavorando a questo obiettivo per costruire una rosa che sappia recitare, ancora una volta, un ruolo importante nel massimo campionato calcistico regionale.