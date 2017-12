Torneo della Befana ai nastri di partenza, 12 squadre valdarnesi in campo

Tutto pronto in casa Terranuova Traiana per la terza edizione del Torneo della Befana.

Come da tradizione il club di piazza generale Coralli ha organizzato per l’inizio del nuovo anno la classica manifestazione riservata alla categoria Primi Calci, nati nel 2011. Al trofeo prenderanno parte 12 squadre: tre del Terranuova Traiana, due dell’Aquila Montevarchi, due dell’Atletico Levane Leona, due del Neri, una ciascuna della Bucinese, Faellese e Arno Castiglioni Laterina. Il torneo è organizzato con la formula dei gironi all’italiana: tre raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, senza classifica finale.

Le gare, tre per ogni squadra partecipante, si giocheranno 4 contro 4, in contemporanea su due campi di dimensioni e porte ridotte e si svolgeranno in due tempi da 8 minuti ciascuno. Il torneo si disputerà giovedì 4 gennaio al palasport di via Adige a Terranuova Bracciolini, con inizio a partire dalle ore 14.45. Prima dell’inizio di ogni girone verranno effettuati i cosiddetti giochi ludici della durata di 10 minuti, nella formula uno contro uno e guida e tiro. Al termine delle gare di ciascun raggruppamento verranno effettuate le premiazioni di tutti gli atleti partecipanti. A margine della manifestazione verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria della Befana.

Il regolamento