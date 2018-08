Tornano alla piscina di Bibbiena i prestigiosi Nesc di nuoto

La Piscina di Bibbiena ospiterà il prestigioso Camp nuoto NESC tenuto da due pluricampioni italiani: Niccolò Beni e Mirco Di Tora.

NESC è un camp estivo dove i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni potranno imparare da due grandi campioni i segreti del nuoto, divertirsi insieme e fare nuove amicizie.

Alice Giannini allenatrice della piscina di Bibbiena commenta: “Una grande soddisfazione poter ospitare dei grandi campioni ma anche poter offrire un’opportunità unica ai ragazzi che fanno questo sport”.

L’Assessore allo Sport del Comune di Bibbiena Francesca Nassini si unisce all’entusiasmo: “Un evento di grande spessore quello che si svolgerà nella nostra piscina. Anno dopo anno questo camp ci riempie di orgoglio; per noi rappresenta soprattutto un riconoscimento dell’impegno di quanti, in questi locali, hanno allenato e formato tanti bambini e ragazzi insegnando loro la bellezza di questo sport. L’occasione per me è importante per ricordare l’amica Stefania Primanni”.

Domani mattina sarà ospite della piscina di Bibbiena Gabriele Detti campione specializzato nello stile libero, campione mondiale in carica degli 800 m stile libero, medaglia di bronzo nei 400 m stile libero e nei 1500 m stile libero ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.