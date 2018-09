Titoli toscani e pass tricolori per i Cadetti dell’Alga EtruscAtletica

Titoli regionali e qualificazioni per i campionati italiani: i Cadetti dell’Alga EtruscAtletica colgono grandi risultati ai Campionati Toscani di Grosseto. L’evento si è sviluppato attraverso un intenso calendario di gare tra le varie discipline di corsa, lanci e salti che hanno visto per protagonisti in pista gli atleti nati nel biennio 2003-2004. La società aretina era presente con una propria squadra che ha archiviato i campionati con tre ori e un argento, ma il dato più positivo è rappresentato dalla conquista di quattro pass per le finali nazionali in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre a Rieti. Noemi Biagini nel lancio del giavellotto, Danyella Brunelli nel salto triplo e Lorenzo Pambianco nei 300 piani sono i ragazzi dell’Alga EtruscAtletica che si contenderanno il tricolore indossando la maglia della rappresentativa Toscana, ma al campionato italiano sarà presente anche Benedetta Bruschi che ha ottenuto la misura limite per partecipare nel lancio del disco.

I tre atleti convocati nella squadra regionale hanno tutti dimostrato il loro valore anche ai Campionati Toscani e si sono laureati campioni regionali. La miglior prova porta la firma di Biagini che ha trionfato nel giavellotto con un bel lancio di 39.39 metri, siglando anche il record provinciale e il record personale, e che ha poi colto l’argento nel disco con 29.67: per lei si è trattato di una positiva conferma tra le promesse dell’atletica italiana, dopo che già nel 2017 conquistò la qualificazione per le finali nazionali. Nel giavellotto si è messa alla prova anche Bruschi che ha chiuso al sesto posto. Brunelli ha trionfato nel triplo con il suo record personale di 11.26 metri, mentre Pambianco è arrivato davanti a tutti nei 300 metri con 37.60 secondi.

Questi ragazzi continueranno ora allo stadio di atletica di Arezzo la preparazione per il campionato italiano che rappresenterà l’ultimo appuntamento di una stagione ricca di soddisfazioni, con l’Alga EtruscAtletica che proverà a dar seguito alle due medaglie vinte nel 2017 da Simone Tecchi (argento nei 100 ostacoli) e da Matteo Tanganelli (bronzo nel salto triplo).

«Siamo entusiasti dei risultati colti ai Campionati Toscani – commenta Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica – dove i nostri Cadetti non hanno deluso le aspettative e ci hanno permesso di festeggiare quattro medaglie. Ora siamo attesi dalle finali nazionali che rappresenteranno un emozionante appuntamento in cui ci confronteremo con le maggiori promesse dell’atletica dell’intera penisola».