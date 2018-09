Test amichevole per l’Amen Sba contro la Fides Montevarchi, sabato l’esordio in Coppa

Dopo la prima uscita contro Agliana nuova amichevole per l’Amen Scuola Basket Arezzo, Mercoledi 5 Settembre alle ore 20.45 al Palasport Estra con ingresso gratuito, gli amaranto di coach Delia affronteranno la Fides Montevarchi neopromossa in C Gold dopo aver eliminato proprio la SBA nei PlayOff. Per tutti gli appassionati aretini la prima opportunità per vedere in campo il neo acquisto Kyrlis che da una settimana si allena con i nuovi compagni, il test contro la formazione valdarnese sarà l’ultimo prima dell’esordio ufficiale in Coppa che sarà Sabato 8 Settembre alle ore 18.15 ad Arezzo contro il Basket Valdisieve altra formazione di C Gold. La formula di questa competizione prevede un girone all’italiana formato da 4 squadre che si incontreranno in partite di sola andata, l’Amen giocherà i tre incontri tutti al Palasport Estra, dopo Valdisieve infatti, Sabato 15 Settembre alle 21 sarà il turno della Synergy Valdarno, mentre Sabato 22 alle 18.15 gli amaranto affronteranno Colle Val d’Elsa. Solamente la prima classificata di questo mini girone sarà qualificata alla fase successiva. Per Coach Delia una serie di importanti test per verificare lo stato di salute della squadra nel bel mezzo della preparazione al campionato che avrà inizio ad Ottobre e che vedrà l’Amen affrontare subito alcune delle squadre più competitive nelle prime giornate.