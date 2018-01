Ternana in ritiro a Castiglion Fiorentino. Possibile amichevole con l’Arezzo

La Ternana di Sandro Pochesci è in partenza per Castiglion Fiorentino. Le fere hanno scelto la città di Corrado Viciani, inventore del gioco corto e ex allenatore dei rossoverdi, per svolgere il ritiro invernale. Il campionato è al momento fermo in serie B.

La Ternana, tra le cui fila milita l’ex amaranto Luca Tremolada, sul proprio sito internet spiega che sarà a Castiglion Fiorentino da martedì 9 a sabato 13 gennaio. Gli allenamenti saranno svolti all’interno del “Faralli”.

L’arrivo delle fere apre però ulteriori scenari. L’Arezzo, come la Ternana, è alla ricerca di avversari per disputare test amichevoli. Stessa cosa per i rossoverdi. Gli amaranto sono alla ricerca di sparring partner di pari livello se non categoria superiore. La Ternana rispondere all’identikit tracciato prima della sosta.

E’ chiaro che l’amichevole, se sarà confermata nelle prossime ore, molto probabilmente verrà disputata all’interno del “Città di Arezzo” anche per motivi di ordine pubblico.

Gli stessi motivi per i quali un anno fa in questo periodo venne annullata l’amichevole con il Perugia. L’incontro amichevole era stato inserito come clausola nell’accordo che portò Salvatore Monaco in Umbria.

Di certo c’è che almeno nelle prossime settimane non verrà disputata la partita tra l’Arezzo e le stelle di Amatrice. Il match verrà organizzato più avanti. L’incasso da devolvere alle popolazioni colpite dal sisma.

Articoli correlati:

Moscardelli a Sky Sport: “Resto ad Arezzo”

Twitter @MatteoMarzotti