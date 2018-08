Tegoleto Volley, si riparte con entusiasmo. Ecco tutti i quadri tecnici

Anche quest’anno la Tegoleto volley si presenta ai nastri di partenza per la stagione 2018/19 con rinnovato entusiasmo. Già iniziati gli allenamenti della prima squadra – serie D Regionale – agli ordini di mister Roberto Raspanti. La rosa, rinnovata, ha visto la partenza del laterale Elena Alivernini (di proprietà del Città di Castello), del centrale Emily Alboni, dell’alzatore Sofia Tani (che ritornano al Saione società di appartenenza) e dell’alzatore Francesca Valdambrini che proverà una nuova avventura nella serie B2 umbra. In uscita per motivi di studio Benedetta Bichi che si sistema in quel di Siena sponda Mensana. La società ringrazia tutte le ragazze per l’impegno dimostrato negli ultimi due anni e augura le migliori soddisfazioni sportive. In compenso quest’anno si inseriscono in rosa alcune giocatrici in prestito dalle società locali.

La coppia di alzatori sarà composta dalla veterana Bianca Mazzoli (in prestito dal Volley 88) che nell’ultima stagione ha giocato in Serie D ad Urbino e dalla giovane palleggiatrice Martina Cappioli (in prestito dalla Star Volley). L’esperto laterale Sara Oreti proveniente dalla serie C umbra sponda Chiusi (di proprietà del Foiano). Grazie all’accordo con il Cassero Volley si inseriscono in rosa il laterale Chiara Roncolino (nell’ultimo anno alla Star Volley di Prima Divisione) e il centrale Aurora Quinti proveniente dalla Serie C umbra sponda San Mariano. Completano la rosa le atlete già presenti l’anno scorso: Rachele Bichi (il Capitano), Camilla Pagani, Viola Stecchi, Sara Lunetti, Federica Bolognini e le giovanissime Vittoria Bichi, Irene Sacconi, Giulia Zingherini e Sofia Roghi. La società, soddisfatta dei risultati dell’intenso lavoro svolto per l’allestimento della rosa, fa un grande “in bocca al lupo” alle atlete e al mister.

In partenza anche l’U/16 di Mister Bichi che dopo aver ben figurato nel campionato U/14 si affaccia per la prima volta nella categoria superiore. La grinta delle atlete finora dimostrata e la competenza del mister sono una garanzia per un campionato ricco di soddisfazioni. Inizio anche per U/13 agli ordini di Mister Paola Fracassi che avrà il compito di scovare nuove atlete per il futuro. La Terza divisione sarà affidata a Francesca Moretti ex giocatrice della Tegoleto che da atleta ha disputato campionati provinciali, regionali fino ad arrivare al campionato nazionale di B2. Il Minivolley prenderà il via lunedì 17 settembre agli ordini di Smart Coach qualificati: Leonardo Ricci, Domenico Manfredonia con il gradito aiuto della “capitana della prima squadra” Rachele Bichi.

Il presidente Claudio Valdambrini e il vice Andrea Valdambrini insieme a tutto il consiglio direttivo augurano a tutti i gruppi una stagione ricca di soddisfazioni. Forza Tegoleto!