TC Castiglionese: risultati del weekend

Partiamo subito dalla squadra di punta del circolo, la serie C femminile, che riusciva a fermare sul pari la corazzata del CT Giotto. Alla vittoria netta di Raffaella Bindi (impressionante il suo debutto) seguiva quella tiratissima di Anna Maria De Nunzio che portava le nostre ragazze sul 2 a 0. Reazione delle ragazze del Giotto che vincevano il 3° singolare ed il doppio riportando in parità l’incontro. Sempre domenica si registrava la vittoria netta della squadra A della D3 maschile che superava in trasferta l’AT Bibbiena C per 4 a 0 mentre la squadra B maschile della D3 veniva superata in casa per 4 a 0 dal CT Giotto. Le squadre Under riportavano una vittoria con l’U18 Maschile (2 a 1 al TC Empoli) e tre sconfitte: l’U12 Femminile perdeva 2 a 1 al doppio di spareggio con le pari età del CT Giotto, l’U16 Femminile veniva superata per 3 a 0 in casa dal Valtiberina Tennis e stessa sorte capitava all’ U14 Maschile che soccombeva per 3 a 0 in casa con il TC Poggibonsi B. L’over 45 maschile lim. 4.3 vinceva a tavolino con il CT Arezzo che si è ritirato dal campionato. Rinviata l’u10 misto in trasferta a Firenze con il Valleverde (pioggia). Riposavano l’U14 femminile e l’U12 maschile.

Appuntamento per tutti i soci ed appassionati di tennis a domenica 25 marzo con il 3° turno della serie C femminile: questa volta saranno ospiti dalle ore 10 al TC Castiglionese le ragazze dello Junior TC Arezzo.