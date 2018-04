Taekwondo: grande successo per l’Open Giovani Campioni

Domenica 8 aprile presso la palestra comunale di Badia al Pino è andato in scena l’Open Giovani Campioni, stage di allenamento al combattimento non agonistico per atleti dai 4 ai 14 anni, organizzato dalla A.S.D. Nrgym Taekwondo Arezzo con l’autorizzazione del Comitato Regionale FITA Toscana e il patrocinio del comune di Civitella in Val di Chiana.

Tantissimi i giovani atleti partecipanti arrivati da tutta la Toscana, ben 13 le società sportive presenti, per un totale di oltre 100 giovanissimi atleti che si sono alternati sugli 8 campi di gara dove hanno dato vita, tutti insieme, a una splendida giornata di sport all’insegna del divertimento e del fair play. Lo scopo dell’Open infatti è quello di dare la possibilità a tutti gli atleti, anche a quelli paralimpici, di fare esperienza di combattimento in un modulo propedeutico e privo di tensioni, ponendo l’accento sull’aspetto tecnico e riducendo l’enfasi agonistica. Una competizione la cui formula è “tutti vincitori”.

Al termine della manifestazione tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia celebrativa dell’evento.