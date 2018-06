Taekwondo, Francesco Romanelli campione d’Italia

Martedì 5 giugno è arrivato un risultato storico per la società Accademia Taekwondo Toscana di Monte San Savino.

Nella competizione nazionale Olympic Dream Cup, campionato italiano a squadre tenutosi al Foro Italico di Roma, l’atleta savinese Francesco Romanelli nella categoria -53 kg cinture nere ha trionfato aggiudicandosi il titolo italiano.

4 gli incontri disputati. Il primo lo ha visto in azione contro un atleta siciliano e si è concluso 24-19 per Romanelli. Ai quarti di finale Francesco ha incontrato un atleta ligure che ha battuto con un K.O. tecnico (30-3). In semifinale L’atleta savinese ha trovato il campione italiano con cui perse la finale agli ultimi campionati. Ma il risultato finale è stato di 30-9 e Romanelli è approdato così in finale.

L’ultimo incontro si è chiuso con un vantaggio di 26 a 17.

“Da qui si può solo festeggiare – fanno sapere dall’accademia – un atleta che con umiltà, sacrificio e continuità ha raggiunto un obbiettivo davvero molto prestigioso. Ora inizia un altro cammino, quello che porta il nostro Francesco verso la maglia azzurra, e chissà anche a rappresentare la Nazionale Italiana ai prossimi Campionati europei. Da domani si torna a lavorare verso obbiettivi più alti. Il nostro motto è

“Lavora in silenzio e fa che sia il tuo successo a fare rumore!”.