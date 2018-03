Taekwondo: 4 ori e un argento per l’Asd Nrgym Taekwondo Arezzo

4 ori e un argento per l’Asd Nrgym Taekwondo Arezzo al campionato regionale toscano settore forme tenutosi a Torrita di Siena lo scorso 18 marzo. La squadra aretina ha partecipato all’evento con una selezione composta da 5 giovanissimi atleti.



Sono stati ottimi i risultati ottenuti nella gara individuale forme, dove gli aretini hanno ben figurato conquistando 4 ori:

negli Under 14 Oro per Alice Roghi e Elena Frosini rispettivamente nelle 3° (Taegeuk Sam Jang) e nella 5° Forma (Taegeuk Oh chang); nella categoria Esordienti, per i nati nel 2011-2012, Oro per Kety Bianchini e Cristian Boncompagni.



Nel settore Freestyle, dove a ritmo di musica le tecniche tradizionali di combattimento sono arricchite da evoluzioni acrobatiche, Alice Roghi si aggiudica l’ Argento nelle cinture colorate Under 14.



Ha preso parte alla competizione anche Tommaso Oscari, che nonostante la buona prestazione nella categoria esordienti cinture bianche, non riesce ad accedere alla fase finale valida per l’assegnazione delle medaglie.

Nella stessa giornata un altro atleta della squadra aretina ha partecipato al Belgian Open 2018, svoltosi a Lommel. Qui Andrea Conti, che appena due settimane fa aveva conquistato il titolo di vicecampione italiano Juniores non riesce a superare il primo turno perdendo contro un atleta australiano, Benjamin Camua. L’atleta aretino aveva iniziato subito bene portandosi in vantaggio fino all’inizio dell’ultimo round dove si fa sorprendere da una accelerazione dell’avversario che alla fine chiude l‘incontro con un punteggio di 18-11.



La squadra aretina sarà nuovamente impegnata domenica 25 marzo a Vicopisano (PI) per partecipare al Campionato Regionale Toscano settore combattimento.