Successo con dedica speciale per Fiordigiglio. Lezzi superato ai punti

Torna sul ring di Castiglion Fiorentino Orlando Fiordigiglio, lì dove tutto è iniziato. Avversario Francesco Lezzi, il primo dopo quattro mesi dall’ultimo incontro che ha visto impegnato il boxeur aretino. Davanti a un pubblico formato per lo più da appassionati e da tifosi di Fiordigiglio, che da quasi tre anni non tornava sul ring in terra aretina, il boxeur aretino parte forte tra le ovazioni degli spettatori di casa..

La prima ripresa è nettamente a favore di Fiordigiglio che resta prevalentemente al centro del ring cercando il varco giusto. Sul finire della seconda ripresa il pugile aretino mette in seria difficoltà Lezzi che vacilla ma non molla. Il pugliese resta sulla difensiva ed esce allo scoperto solo quando Dino gli concede l’occasione (in pochi casi) che nel frattempo raggiunge al volto Lezzi. Il pugliese provava a mettere in difficoltà Fiordigiglio che però chiude in vantaggio anche la quinta ripresa. Il verdetto al termine della sesta ripresa non lascia spazio a sorprese: Fiordigiglio vince ai punti.

“Non era facile contro un avversario come questo pensare di vincere per ko – ha detto Fiordigiglio al termine dell’incontro – va bene, così. Tornare a Castiglion fiorentino è stata una bella emozione. Se ho una dedica? Ne ho due, per due persone che non ci sono più come mia nonna e Alvaro Semoli“.

Ecco l’esito degli altri incontri della serata organizzata dall’Accademia Pugilistica Aretina e dagli Amici del pugilato di Castiglion Fiorentino.

Categoria Junior: Joy Adelsburg (Sport boxe Perugia) vs Vincenzo Tucci (Asd Accad Pugilist Andriese).

Categoria Senior: Raffaele Rago (Accademia pugilistica aretina) vs Giuseppe De Pinto (Asd School Boxing Bari).

Categoria Youth: Gabriele Burroni (Accademia pugilistica aretina) vs Giovanni Davalli (Sport boxe Perugia).

Categoria Senior: Marco Quattrocchi (Accademia pugilistica aretina) vs Giovanni Riccio (Asd Pratese).

Categoria Senior: Francesco Senesi (Boxe Nicchi) vs Gerald Hoxha (Asd Edera Ravenna).

Categoria Senior: Brahimaj Fathon (Accademia pugilistica aretina) vs Tata Exelal (Asd Porto Fuori boxe Musella).

Categoria Elite: Nicola Quarneti (Asd boxe Lugo) vs Cristian Baglioni (Asd Biagini Boxe Rimini).

Twitter @ClaudiaFailli @MatteoMarzotti