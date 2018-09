“Purtroppo non poteva essere diversamente, per questa stagione le nostre società saranno inserite nei giorni senese e fiorentino“. A parlare è Gianfranco Petrucci, delegato provinciale della Lnd toscana. Troppo poche sette società per studiare un campionato di Terza categoria. Negli anni passati da Firenze erano arrivati rinforza, con le cortonesi dirottate nel senese.

Una soluzione che non si è verificata questa volta. Niente Terza categoria per la stagione 2018/2019 a causa di una serie di ripescaggi di dimensioni monstre. Oltre alla vincitrice del campionato tra coppa e playoff sono salite in Seconda ben sei formazioni. A fronte di fusioni e due nuove iscrizioni era impossibile andare oltre le sette unità.

Si profila lo stop di una stagione per la Terza. Negli ambienti della Lnd si parla infatti di una riforma della Seconda categoria che prevederebbe la cancellazione di un girone. Così facendo la Terza categoria, compresa quella aretina, potrebbe contare su nuovi rinforzi. Per adesso è solo una ipotesi.

Resta solo la Coppa Chimera. Si scrive Coppa Provinciale di Terza categoria, si legge Coppa Chimera e sarà l’unico torneo completamente aretino. “Partirà domenica” spiega Petrucci confermando che si tratterà dell’unica manifestazione organizzata sotto l’egida della Lnd aretine riservata ai club aretini.

Articoli correlati:

Sparisce la Terza categoria

Twitter @MatteoMarzotti