Stefano Livi è il nuovo preparatore atletico del Volley Arezzo. Livi è un volto noto per gli addetti ai lavori già preparatore della Ius, della Cortonese e di Siena segue da anni la parte fisica delle prime squadre fino alla B2; quest’anno sarà il prepatore atletico del Volley Arezzo.

Laureato in scienze motorie e in fisioterapia Stefano è un judoka che, appassionato di volley segue da oltre 10 anni formazioni Toscane di prime fascia.

Oltre alle esperienze sui “seniores” Livi ha seguito molte giovanili di rilievo dal minivolley con l’avviamento motorio fino a formazioni under 18 di livello nazionale.

“Un ingresso importante nella staff del Volley Arezzo che dà preparazione e competenze importanti al servizio dei Nostri ragazzi. Purtroppo – spiega Caleri – Dell’Orletta ci ha dovuti lasciare per “Nuovi impegni familiari” e oltre che le felicitazioni d’obbligo non possiamo che ringraziare un professionista e un amico di questo spessore per il lavoro svolto in questi due anni. Ai nostri ragazzi dovevamo garantire un’altra figura molto competente e carismatica e Livi è la persona che rispecchia queste caratteristiche. Da stasera in palestra sarà con noi a lavorare. Avanti tutta”.