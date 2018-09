SS Arezzo, il vivaio parte con il piede giusto. Doppio successo per Under 17 e Under 15

Parte con il piede giusto la stagione del settore giovanile amaranto. L’Under 17 e l’Under 15 dell’Arezzo, impegnate nella prima giornata di campionato, hanno esordito registrando due successi.

L’Under 17 ha superato per 3-0 il Rieti. Stesso avversario per l’Under 15 che ha vinto per 5-1. Entrambe le partite sono state disputato nell’impianto sportivo dell’Olmoponte. Davvero un buon inizio per la Società Sportiva Arezzo che in attesa del girone e del calendario della prima squadra si gode i primi punti ottenuti dal suo vivaio.

