SS Arezzo, La Cava: “In giro solo voci per destabilizzarci. Vado avanti”

“L’ho detto ieri e lo ripeto – spiega dall’estero La Cava – non lascio questa avventura. Le voci che circolano forse sono state messe in giro per destabilizzarci“.

Parole che sembrano quindi porre fine alle voci di una cessione delle quote di maggioranza. Di fatto pongono anche fine ai rumors circa la firma di un preliminare di accordo tra La Cava e altri imprenditori.

La indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non sono andate giù in viale Gramsci. Anche perchè davanti alle ipotesi circolate nelle ultime ore è normale che tifosi, ma anche giocatori e non solo, si siano fatti delle domande.

La Cava però non molla, va avanti, anche se certe indiscrezioni possono aver dato fastidio come non mai. Tutte tranne una forse. Di fatto l’interesse per il settore giovanile dell’Arezzo da parte di alcuni imprenditori è stato confermato, così come i contatti con alcuni di loro. Segno che i conti in ordine e il programma redatto dal Cavallino alla fine suscitano un discreto interesse.

Di fatto l’esistenza di una trattativa legata al vivaio, o per meglio dire, di un colloquio per le giovanili non è cosa che nuove al Cavallino, anzi.

L’attenzione adesso è rivolta alla risposta degli sponsor con la prossima settimana che può portare le prime risposte. Di certo l’apertura ad una cessione di una quota di minoranza è un’ipotesi di cui si parla ormai da marzo. Alla fine però nessuno si è fatto avanti. Per adesso quindi la struttura societaria dell’Arezzo resta così. Non sembrano proprio esserci margini per ingressi almeno nell’immediato.

