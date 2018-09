SS Arezzo, baby amaranto sconfitti a Pontedera

Dopo il turno di riposo dello scorso weekend, sabato sono tornate in campo le formazioni Under 17 e Under 15 impegnate nella prima trasferta dell’anno a Pontedera. Entrambe le formazioni hanno rimediato due sconfitte contro i pari età granata.

Under 17. I ragazzi allenati da mister Dante Gioacchini dopo l’esordio vincente contro il Rieti e il turno di riposo hanno affrontato nella seconda giornata di campionato il Pontedera. Gli amaranto non sono riusciti a imporsi sugli avversari e complice anche l’espulsione di Teodori al 52′ sono crollati per 4-1. Per l’Arezzo a segno Verdelli.

Pontedera: Vigilucci, Pagliai Gabriele, Pagliai Niccolò, Guacci, Gamberucci, Orsucci, Pruneti, Pilotta, Tersigni, Boldrini, Ortu.

A disposizione: Ciabattini, Cerri, Maggiorelli, Bardini, Del Fiore, Ganetti, Bartoli, Massa.

Allenatore: Caponi.

Arezzo: Casini, Anselmi, Bux, Verdelli, Pellegrini, De Pellegrin, Canapini, Baldoni, Diop, Jaupaj, Teodori.

A disposizione: Migni, Fazzuoli, Bianchetti, Martelli, Sestini, Romani, Conteduca.

Allenatore: Gioacchini

Reti: 2 Tersigni, Guacci, Bartoli, Verdelli (A)

Note: espulso Teodori (A) al 52’

Uunder 15. La squadra allenata da mister Massimiliano Bernardini è uscita dallo stadio “Nuovo Marconcini” di Pontedera con una sconfitta di misura (1-0) maturata al 45′ grazie alla rete di Martucci subentrato dalla panchina. Per gli amaranto una sconfitta che non ridimensiona quanto fatto di buono nella prima giornata contro il Rieti.

Pontedera: Borghini, Colombini, Innocenti, Magozzi, Di Bella, Paoli, Nacci, Scarpa, Dushku, Romei, Ricciarelli.

A disposizione: Frangioni, Bartolini, Braccini, Del Carlo, Lebbiati, Martucci, Crecchi, Guerriero, Tocchini.

Allenatore: Dal Bo.

Arezzo: Balucani, Landozzi, Sanarelli, Patriarchi, Tralci, Martini, Mazzeschi, Artini, Tresa, Bonavita, Treppiedi.

A disposizione: Tiezzi, Volpi, Gori, Scatizzi, Osakwe, Maloku, Dolcini.

Allenatore: Bernardini.

Rete: 45’ Martucci.

