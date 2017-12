Squadra al lavoro a Le Caselle. Disanto rescinde, vicina l’intesa con la Sangiovannese

Prima mossa di mercato in uscita per l’Arezzo. Francesco Disanto pone fine alla sua seconda esperienza in amaranto. L’ex Pontedera non era riuscito a trovare spazio all’ombra di San Cornelio dopo aver lasciato un buon ricordo nella stagione 2013/2014. Sulle sue tracce c’è da giorni la Sangiovannese. La compagine del Marzocco avrebbe già raggiunto l’accordo di massima con il calciatore.

Anche per questo motivo Disanto questa mattina non era al campo. A Le Caselle gli amaranto hanno svolto una seduta tecnico-tattica. Assenti Yebli, Criscuolo, Disanto, Di Nardo, Varga. La prima squadra si allenerà a Le Caselle anche domattina (ore 11:30) in attesa di capire se i giocatori sciopereranno o meno con la Giana Erminio.

Di certo è che se gli amaranto scenderanno in campo potranno contare anche su Sergio Sabatino che ha scontato il turno di squalifica.

