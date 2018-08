Spinello e Gallorini tornano al Volley Arezzo

Grande entusiasmo in via Guelfa per il ritorno tra le sue fila di Spinello e Gallorini: questi ragazzi dopo aver completato le giovanili nella nel Volley Arezzo, avevano appeso le “scarpette al chiodo”; dopo un periodo di stop e due esperienze non positive hanno deciso, quest’anno, di tornare a vestire la maglia amaranto.

Berni dichiara:

“Sono veramente entusiasta del ritorno di questi atleti. Spinello, Gallorini ormai giocatori di fiducia, caratterizzati da una grande caratura morale. Inizieranno la stagione lavorando con il gruppo C e faranno la preparazione successivamente, il nostro direttore sportivo Daniele Caleri provvederà a collocare gli atleti per ottenere il massimo miglioramento individuale e il massimo rendimento per la causa Volley Arezzo.”