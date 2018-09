Sparisce la Terza categoria, le aretine inserite nel girone fiorentino e senese

Troppe poche sette squadre e così la Terza categoria abdica. La stagione 2018-2019 partirà senza il campionato provinciale.

Una scelta dolorosa che ha colto di sorpresa ma fino a un certo punto società, tesserati e dirigenti. Nel bollettino diramato poche ore fa ecco che Monsigliolo e Pietraia sono state dirottate nel girone senese. Una gruppo di cui le cortonesi avevano fatto parte fino a due stagioni fa.

La novità arriva per Sangiustinese, Palazzo del Pero, Poppi, Orange Don Bosco e la neonata Kerygma. Una sorpresa che fa storcere il naso ma che è dettata dai sempre più numerosi ripescaggi in Seconda categoria di squadre retrocesse, delle vincitrici di coppa e anche di chi ha partecipato ai playoff seppur perdendo anche al primo turno.

Di fatto oltre all’aspetto economico anche la difficoltà nel reperire giocatori e la volontà di alcuni club di giocare il sabato si è scontrata in altri casi con la carenza di impianti dato che il sabato è il giorno dedicato alle giovanili e al calcio amatoriale.

Per adesso non resta che dire addio alla Terza categoria in attesa di tempi migliori.

Twitter @MatteoMarzotti